Intitolazione alla memoria dell' On Remo Sammartino del Viadotto Verrino

Entro il mese di settembre presumibilmente il 16 ci sarà la cerimonia di intitolazione all' onorevole/senatore Remo Sammartino del viadotto Verrino, importante porta d' ingresso di Agnone e non solo.

L'intero progetto di fatto era piu' complesso, in quanto l'opera era la variante alla ex Istonia 86 nel tratto Pescolanciano-Vasto al fine di decongestionare il traffico sulla SS Trignina e prevedeva inoltre il collegamento tra il viadotto Verrino e il ponte Sente-Longo mediante il viadotto Valle San Lorenzo, opera incompleta di cui restano le tracce dei soli pilastri. L' originario progetto che oggi risulterebbe attuale piu' che mai, non ebbe seguito perchè l'allora Senatore non fu ricandidato dal suo partito, la DC. La cerimonia in via di preparazione coinvolge la provincia di Isernia e il comune di Agnone. Finalmente questa lunga vicenda sembra giunta a conclusione. L'idea della intitolazione al famoso onorevole agnonese nasce da lontano. Era il maggio del 2018 quando il consiglio provinciale di Isernia, presidente Coia, deliberò la intitolazione del viadotto al compianto On Sammartino.

Per diverse vicissitudini l'evento è stato rimandato negli anni, ma adesso, a giorni, si arriverà a conclusione. L'intitolazione e il riconoscimento al politico agnonese avviene a distanza di 16 anni dalla sua scomparsa (14 giugno 2006, ndr), il politico volle fortemente l’infrastruttura realizzata a cavallo degli anni ’70 e ’80 per togliere dall’isolamento le popolazione dell’Alto Molise. Più volte deputato e senatore del Parlamento italiano, Sammartino è stato sottosegretario ai Trasporti e all’Aviazione Civile nel primo governo di coalizione del 1968 e nel 1974 fu eletto presidente dell’VIII commissione legislativa del Senato (Lavori Pubblici e Trasporti).

Il viadotto, che per lunghi anni è rimasto in condizioni di abbandono, nel 2020 è stato oggetto di lavori per un finanziamento regionale di oltre 800 mila euro. L’ente appaltante è stata la Provincia di Isernia che lo gestisce da quando l’arteria ha subito il declassamento a provinciale. Infatti prima era sotto il controllo di Anas.

Sono stati eseguiti lavori di rimozione della vecchia pavimentazione, ripristinato i corticali del calcestruzzo ammalorato sui cordoli e sulle solette, quindi realizzato gli scarichi su tutto l’impalcato con una nuova impermeabilizzazione delle solette.

Oltre al viadotto “Verrino”, al senatore Sammartino va il merito di una lungimiranza nel progettare lo sviluppo delle aree interne del Molise e dell' Abruzzo a partire innanzitutto dalla rete viaria in grado di sottrarre dette aree da un reale ed atavico isolamento e di aver saputo drenare le risorse necessarie per la realizzazione di un’altra infrastruttura vitale come quella del viadotto “Sente – Longo”, anello di congiunzione tra i centri dell’Alto Molise e del Vastese. Oggi quell'importante segmento viario, opera ingegneristica di elevato spessore, nonché tra i più imponenti in Europa, è stata chiusa perche' pericolante e dalla relazione presentata dai vertici Anas che hanno effettuato gli studi relativi allo stato di salute del viadotto, ha preventivato una somma di circa 34milioni di euro per il risanamento.Inizialmente si parlava solo di danni relativi alla torsione del pilone principale, dalla relazione Anas invece si evince che i danni sono legati all'usura del tempo in particolare nel segmento del viadotto con maggiora altezza. Insomma il gigante presenta patologie legate all'invecchiamento.