Comuneinforma Agnone: Aperte le iscrizioni per la mensa e il trasporto scolastico

Pubblicata il 31/08/2022

Il Comune di Agnone rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al Servizio Trasporto Scolastico e Mensa per l’anno scolastico 2022 / 2023 . La richiesta di accesso al servizio dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello reperibile anche presso l’Ufficio Assistenza, entro il giorno 9 settembre 2022 , attraverso una delle seguenti modalità:

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico ; eventuali rinunce dovranno essere comunicate all’Ufficio Assistenza. Non sono previste riduzioni per parziale utilizzo del servizio.



In base al Regolamento, le famiglie pagano un contributo per usufruire del servizio, che al momento è rimasto invariato rispetto agli anni passati. Il pagamento del suddetto contributo potrà essere effettuato alle scadenze stabilite, tramite bollettino PagoPA dedicato, che sarà inviato per posta o mail.



Per poter organizzare al meglio il Servizio e considerate le eventuali disposizioni anti-Covid che potrebbero essere emanate, è indispensabile conoscere con esattezza il numero degli alunni che utilizzeranno il servizio. Si comunica sin d’ora che CHI NON SI ISCRIVE ENTRO LA DATA DI SCADENZA INDICATA NON POTRA’ USUFRUIRE DEL TRASPORTO SCOLASTICO. E’ disponibile anche il modulo per la delega al ritiro alla fermata da parte di terzi.