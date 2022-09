Il costo di vivere in Molise.Cerroni candidata alla camera: tagliare le disuguaglianze

Il costo di vivere in Molise.

Anche tra le proposte del Partito Democratico vi sono soluzioni per l’oggi che incentivino persone e imprese a restare o tornare nella nostra regione.

Promuovere una fiscalità di vantaggio e forme di decontribuzione in alcuni territori è una scelta giusta.

Ma non si tratta della soluzione: occorre rimuovere quel costo, annullare quel divario infrastrutturale, di servizi, di retribuzioni che allontana le persone e le imprese, che fa perdere al Molise più di 10 abitanti ogni giorno.

Lo abbiamo detto ieri in basso Molise, tra Santa Croce di Magliano, Termoli, Colletorto, Guglionesi: dopo 15 anni di commissariamento della sanità, decenni di lavori in corso sulle nostre strade, il principale costo da