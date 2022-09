Samantha Cristoforetti sarÃ  la prossima comandante della Stazione Spaziale Internazionale

L’astronauta italiana Samantha Cristoforetti è stata scelta per diventare la prossima comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), il grande laboratorio per la ricerca scientifica che si trova in orbita intorno alla Terra. Cristoforetti succederà nella carica al russo Oleg Artemyev e sarà la prima donna europea a ricoprirla. La nomina viene decisa congiuntamente dalle agenzie spaziali che gestiscono la Stazione Spaziale Internazionale: NASA (Stati Uniti), Roscosmos (Russia), JAXA (Giappone), CSA (Canada) ed ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, di cui fa parte la stessa Cristoforetti.

Come comandante della ISS, Cristoforetti sarà responsabile del lavoro degli equipaggi che di volta in volta saliranno a bordo della stazione, dove si svolgono soprattutto esperimenti scientifici che approfittano delle particolari condizioni del luogo: la maggior parte di questi studiano l’adattamento del corpo umano all’assenza di peso e le sue conseguenze sull’organismo (ma si svolgono anche esperimenti chimici, medici, biotecnologici e altri ancora che si avvantaggiano proprio dell’assenza di peso).

Cristoforetti assumerà ufficialmente l'incarico con una cerimonia simbolica in cui il precedente comandante consegna una chiave a quello nuovo, che si svolgerà mercoledì 28 settembre e sarà trasmessa in diretta sui canali dell'ESA. In quel momento Cristoforetti si troverà ancora a bordo della ISS, dove è salita a fine aprile per una missione di sei mesi che terminerà in ottobre. Uno dei suoi primi compiti da comandante sarà proprio quello di garantire un passaggio di consegne ottimale al termine della missione tra il suo attuale equipaggio e il prossimo che salirà sulla Stazione Spaziale Internazionale.