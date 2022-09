Bando dei Borghi 20milioni di euro a Pietrabbondante: Il Consiglio di Stato ha detto no alla richiesta di sospensiva avanzata con istanza cautelare da Castel del Giudice

I 20 milioni del bando borghi, il finanziamento di un progetto contro lo spopolamento che è basato su risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta a Pietrabbondante. Il Comune vincitore del bando, grazie al progetto “Pietrabbondante, un angolo di mondo fra cielo e terra”, segna un altro punto nella partita legale che lo vede contrapposto a Castel del Giudice, secondo classificato.



Il Consiglio di Stato ha detto no alla richiesta di sospensiva avanzata con istanza cautelare da Castel del Giudice. Ma il match legale non è finito: a Palazzo Spada l’udienza pubblica con cui si entrerà nel merito della controversia è in programma il 24 novembre.