Lotito é già molisano. E raccoglie l'invito di giovani e anziani

Claudio Lotito è tornato a Termoli questa mattina dove era in programma un gg incontro per parlare di sport e di prospettive per le società sportive che vengono fuori dai due anni drammatici della pandemia e ora rischiano un altro salasso per via del caro bollette. Al confronto sono intervenuti diversi operatori del settore e responsabili di società sportive molisane, oltre all’onorevole Barelli, al vertice della Federnuoto fino a due giorni fa. In sala anche la candidata sempre di Forza Italia Annaelsa Tartaglione.

Per Lotito è stata l’occasione di discutere di un tema a lui caro come la diffusione dell’attività motoria a livello nazionale e regionale, una strada da intraprendere per tanti buoni motivi, primo fra quello per cui un Paese che fa sport è un Paese in salute e poi perché, appunto per i benefici che la pratica sportiva apporta anche alle casse dello Stato, una popolazione che sta bene riduce il costo per sostenere la Sanità. L’attenzione per le attività sportive e per chi si adopera per diffonderla è dunque determinante” è stato detto nel confronto.

Da Termoli a Campobasso Lotito è stato invitato dall’Associazione di Promozione Sociale Scopri Campobasso che ha preparato per lui una festosa accoglienza con tanto di pranzo e di torta ‘griffata’ Forza Italia.

Tanta condivisione, strette di mano e selfie per l’imprenditore che da venti giorni vive stabilmente in Molise. Lotito ha ringraziato tutti per la calorosa accoglienza. Con lui anche l’altro candidato di Forza Italia Nicola Cavaliere, i vertici dell’Associazione e il consigliere regionale Gianluca Cefaratti.

Dopo il bagno di folla tra i giovani ieri sera al centro di Campobasso, oggi l’abbraccio con i soci di un gruppo che nasce come punto di aggregazione per la fascia cosiddetta della terza età. Empatico e pronto, Lotito prosegue la sua conoscenza del Molise. Nel pomeriggio la visita ad alcune attività produttive, altri incontri tra i quali quello in programma con la comunità di Ururi.