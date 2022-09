Cesa a Isernia e Termoli: " Dobbiamo cambiare il volto di questa nazione, abbiamo una visione del paese diversa da quella chic o radical chic della sinistra o del nulla del movimento 5 stelle."

"Dobbiamo cambiare il volto di questa nazione. Ci troviamo con 5 milioni di poveri e con famiglie che vivono in condizioni drammatiche. Dobbiamo Impedire che la sinistra che in 12 anni non ha mai vinto le elezioni governi questo Paese e che abbiano in mano tutti i campi vitali. Bisogna farla finita. Il centrodestra non è Cesa o Lotito, é una visione diversa del paese. Abbiamo fatto un programma davvero molto serio, c è visione comune sui temi essenziali. Abbiamo una visione del Paese diversa da quella chic o radical chic della sinistra o del nulla del movimento 5 stelle."

lo ha detto l'on Cesa alla convention a Isernia organizzata dal presidente della Provincia Alfredo Ricci e che ha chiamato a raccolta tutti gli amministratori locali. Una sala gremita che ha accolto con entusiasmo il segretario nazionale dell'Udc e candidato in Molise per il centrodestra.

Dopo Isernia, la convention del centrodestra si è animata nel Basso Molise. Ieri sera l'on Cesa, candidato nel collegio uninominale alla Camera per la coalizione di centrodestra ha incontrato, insieme al candidato per il senato Lotito, gli amministratori e un folto pubblico

Ancora una volta il mondo del centrodestra fa sentire la propria voce. L'incontro organizzato dal presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti ha chiamato a raccolta sindaci e amministratori della provincia di Campobasso, ma tra i presenti tanti erano anche cittadini che hanno voluto dimostrare la propria vicinanza al centrodestra. "Inaugureremo una nuova stagione, un nuovo metodo. Ne abbiamo già parlato, sarà un confronto permanente tra chi è a Roma e chi è sul territorio, presidenti di provincia, sindaci, assessori e consiglieri regionali. Sarà una nuova stagione, quella del noi, fatta non di chiacchiere, ma di azioni concrete. Abbiamo il dovere di dare concretezza ai giovani, dobbiamo ridare vitalità a questa splendida regione"

Lo ha detto l'on. Cesa tra gli applausi fragorosi di tutti i presenti.