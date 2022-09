Fine settimana di fuoco ad Agnone: La "Ndocciata si sposta al 2° sabato di dicembre in via definitiva

Il Comune di Agnone comunica che, a seguito di riunioni dallo stesso promosse, che hanno visto la partecipazione dell’Associazione “ 'La Ndocciata” di Agnone - Patrimonio d’Itala per la Tradizione”, dell’Associazione Turistica “Pro Loco” e di tutte quelle operanti sul territorio, nonché i rappresentanti del mondo imprenditoriale, commerciale, turistico e ricettivo, si è deciso concordemente di spostare la 'Ndocciata dell'8 dicembre in via definitiva al secondo sabato del mese di dicembre.