Passaggio del Martelletto del Lions Club Campobasso: Astore nuovo presidente

Si terrà martedì 20 settembre 2022, a partire dalle ore 19,30, al Centrum Palace di Campobasso, la cerimonia del Passaggio del Martelletto del Lions Club Campobasso.

Il past president Stefano Maggiani passerà il testimone al presidente Eugenio Astore. Alla cerimonia prenderanno parte il Governatore del Distretto 108A, Francesca Ramicone, il presidente di Zona Francesco Ferrauto e il presidente di Circoscrizione, Antonio Moscianese Santori, del Lions Club Atri.

Nel corso del momento cerimoniale, anche l'ingresso nel Lions Club Campobasso di due nuovi soci.

"Siamo pronti per celebrare questo importante momento della vita associativa del Lions Club Campobasso – le parole del presidente Eugenio Astore – Per il sottoscritto è un ritorno alla carica già ricoperta in passato. Ho iniziato questa esperienza con l'entusiasmo del primo giorno. Siamo l'associazione internazionale più grande del mondo e il nostro motto 'we serve' è sufficiente per spiegare da quale obiettivo siamo mossi. Ci mettiamo a disposizione del prossimo. Lo abbiamo ampiamente dimostrato durante la pandemia e grazie alle varie iniziative, non ultima quella per dare un supporto agli amici marchigiani, gravemente colpiti dall'alluvione qualche giorno fa. Devo dire che come club siamo sempre in prima linea e di questo ringrazio tutti gli amici Lions".