“Fight Club” il nuovo singolo del rapper Sick Sirio:il brano ispirato dal film di David Fincher, tra lotta al potere e sentimento di anarchia e liberazione.

Franco Vitullo in arte Sick Sirio non finisce mai di sorprendere. E' un musicista, rapper emergente, di origine agnonese, vive e studia a Bologna. Flow, testi, attitudine, freschezza e carisma, sono alcune sue caratteristiche che lo portano su importanti palchi nazionali della musica rap.

Oggi ci sorprende ancora con un nuovo singolo “Fight Club” .

L' artista agnonese per questo ultimo lavoro musicale si è ispirato al noto film di David Fincher un film del 1999 basato sull'omonimo romanzo di Chuck Palahniuk.

Fght Club è una storia che parla di alienazione, consumismo e alienazione causata dal consumismo, un vortice nel quale l’uomo moderno può facilmente rimanere invischiato se non equipaggiato per far fronte al proprio disagio interiore che, nel caso del protagonista del film, (magistralmente interpretato da Edward Norton) assume inaspettatamente la forma del disturbo da personalità multipla, spingendolo verso un baratro vendicativo del quale egli stesso finisce per rischiare seriamente di essere vittima.

Tyler Durden, il protagonista, ospita a casa sua il narratore e insieme creano il Fight Club, una specie di circolo segreto i cui appartenenti prendono parte a combattimenti sanguinosi e violenti per sfogarsi, come forma risolutiva di psicoterapia. Pian piano si radunano nuovi adepti ed il Fight Club diventa un gruppo clandestino di uomini insoddisfatti pronti a combattere fino alla morte pur di sconfiggere ciò che considerano il loro nemico più grande: l'attuale disumana società.

Le varie vicessitudini portano al cambiamento del protagonista, e Sirio con il suo nuovo brano ha l’intento di descrivere il suo personale cambiamento , trascinando l’ascoltatore nella propria vita fino a renderlo parte integrante del suo fight club .

La traccia prodotta da jawell mette in risalto la tecnica dell’artista, mantenendo lo stile dello stesso e trascinandolo così a una delle sue massime espressioni .

Ognuno di noi ha un ego che non può controllare, e quando entra in gioco , passione e sentimento vagano in cerca di una sponda, Fight Club è la canzone giusta per chi infondo ha capito tanto di se senza accorgersene realmente . E cambiare se stessi e' il primo passo per cambiare cio' che ci circonda.

Il brano lo potete trovare su Spotify iTunes e tutte le piattaforme digitali ed è uscito per le etichette discograficheThaurus music e Richveel

Il progetto grafico a cura di Albachiara Marcovecchio