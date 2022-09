Pietrabbondante: L' Arma dei Carabinieri omaggia con un manifesto il Centenario del Guerriero Sannita

Pietrabbondante: ll prossimo 2 Ottobre, Pietrabbondante celebrerà il centenario della posa in opera del Monumento ai Caduti: il Guerriero Sannita sito nella Piazza Vittorio Veneto. Dunque, da un secolo (1922/2022), il guerriero sannita è il simbolo del valore di tutti coloro che, in ogni tempo, in ogni occasione e spesso in silenzio, si sono sacrificati per la Patria. Le iniziative per celebrare il monumento sono tante, alcune sono già partite: murales , un libro tanti progetti Per la la storica ricorrenza l 'Arma dei Carabinieri ha omaggiato con uno splendido manifesto il Centenario del Guerriero Sannita e rende onore alle comunità molisane di tutto il mondo tramite la sua prestigiosa Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania.