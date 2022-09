Pietrabbondante (IS) – celebrazione del centenario dell’inaugurazione della statua del Guerriero Sannita patrocinata dal Ministero della Difesa e dall’Arma dei Carabinieri,

Pietrabbondante (IS) – celebrazione del centenario dell’inaugurazione della statua del Guerriero Sannita.

_______

Il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia è lieto di informare che nell’ambito del progetto culturale per la celebrazione del centenario dell’inaugurazione della statua del “Guerriero Sannita“ di Pietrabbondante, patrocinata dal Ministero della Difesa e dall’Arma dei Carabinieri, in data 2 ottobre 2022 a partire dalle ore 11.00, nella piazza principale di Pietrabbondante (IS), si terrà l’evento che vedrà la partecipazione, oltre che della autorità civili, religiose e militari, anche della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” .

Il solenne momento prevede alle ore 11.00 la Santa Messa e la Cerimonia con la Fanfara dei Carabinieri che alle ore 16:00 si esibirà proponendo un intrattenimento musicale.

Isernia, 30.09.2022