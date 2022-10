UniMol, Accademia dei Georgofili e Comune di Agnone: “La Terra è Alta” il convegno del 3 ottobre.

Ad Agnone, il prossimo 3 ottobre, presso la Sala consiliare di Palazzo San Francesco, alle ore 16.00, il convegno su agricoltura, allevamento e foreste.

La terra è bassa recita un antico adagio, a voler significare che bisogna chinarsi con grande fatica per lavorarla e trarne un profitto a volte anche scarso.

La terra è alta significa invece che è possibile (anche se non facile) capovolgere questo antico detto e trovare nella terra e nel territorio – in particolare nelle Aree interne – le opportunità per contrastare un declino che sembra inevitabile. Per fare questo è necessario anche una maggiore conoscenza e consapevolezza delle risorse di questi territori.

Per sensibilizzare, discuterne e coinvolgere, la sezione Sud-est dell’Accademia dei Georgofili (la più antica e prestigiosa Accademia agraria d’Italia), d’intesa con l’Università degli Studi del Molise e il Comune di Agnone, ha organizzato un incontro che si terrà il prossimo 3 ottobre, alle ore 16.00, presso la Sala consiliare di Palazzo San Francesco, ad Agnone.

La giornata convegnistica vedrà relazionare e disquisire accademici, studiosi, esperti sulle diverse problematiche agro-silvo-pastorali, alimentari e socio-economiche delle Aree interne, per poi avviare e favorire un momento di confronto e di dibattito aperto

Programma