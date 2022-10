Boom sonico in Molise? Boato fortissimo, vetri e pavimenti che tremavano nel pomeriggio di oggi

Forte boato avvertito ad Agnone nel pomeriggio di oggi intorno alle 15.30. Sono arrivate tante segnalazioni dai social e il fortissimo boato e' stato avvertito in molti comuni per molti km di distanza. Un vero e proprio boato, con tanto di vetri e pavimenti che tremavano per alcuni secondi. Lo spavento è stato tantissimo e in molti hanno pensato si trattasse di una scossa sismica

Per fortuna non c’è stata alcuna scossa sismica. L’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un mezzo aereo che avrebbe abbattuto il muro del suono. Fatto, questo, che crea il cosiddetto “boom sonico”: a causa delle onde d’urto che si generano quando il velivolo si muove con velocità superiore al suono. Da quanto riportano i giornali del luogo, alla stessa ora il boato fortissimo e' stato sentito nel territorio marsicano, un velivolo è stato avvistato ad Aielli, poi in Valle Roveto. https://www.ilcapoluogo.it/2022/10/03/forte-boato-avvertito-dalla-marsica-a-laquila/