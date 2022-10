Fresilia: Ricci scrive alla Regione: Stop allo svincolo dei € 39.490.415,80, la provincia e' in grado di realizzare i lavori necessari nei tempi dovuti

Il presidente della provincia di Isernia , Alfredo Ricci a nome di tutto il consiglio, scrive alla Regione Molise in merito alla nota del direttore del IV Dipartimento Governo del Territorio della Regione Molise in cui comunicava all'ente provincia, che le risorse relative alla realizzazione del terzo lotto della Fresilia, finanziamento pari a € 39.490.415,80 (riferite alla “fase realizzazione dell’opera”), «sono da ritenersi libere alla programmazione» adducendo a motivazione "la ritenuta impossibilità da parte della Provincia di Isernia (soggetto attuatore) di rispettare “il termine del 30 giugno 2023 fissato per il raggiungimento dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante con la conseguente perdita delle risorse”;

Ricci a quella nota replica che la provincia è in grado di realizzare l'opera nei tempi previsti, anzi invita la regione Molise ad adoperarsi e mettere in atto ogni procedura e tutti gli adempimenti necessari affinche l'opera possa essere realizzata nei termini previsti entro il 30 giugno 2023.

Di seguito la nota del Presidente Ricci

"Con la presente, i sottoscritti Avv. Alfredo Ricci, Presidente e Legale Rappresentante della Provincia di Isernia (soggetto attuatore), e Arch. Paolo Di Guglielmo, Dirigente del Settore Tecnico e Ambiente e RUP dell’opera di che trattasi:

VISTA la nota di cui in oggetto, pervenuta per conoscenza alla Provincia, con cui il Direttore del IV Dipartimento Governo del Territorio della Regione Molise comunica che le risorse relative al finanziamento di cui all’oggetto, pari a € 39.490.415,80 (riferite alla “fase realizzazione dell’opera”), «sono da ritenersi libere alla programmazione»; Provincia di ISERNIA - Prot. N.0009735 del 30-09-2022 - PROVINCIA di ISERNIA Settore Tecnico e Ambiente

LETTE le motivazioni a supporto di tale comunicazione e rilevato, in particolare, che esse si basano sulla ritenuta impossibilità da parte della Provincia di Isernia (soggetto attuatore) di rispettare “il termine del 30 giugno 2023 fissato per il raggiungimento dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante con la conseguente perdita delle risorse”;

DATO ATTO che, nella medesima nota del 28/9/2022, si assume che “la procedura del PAUR regolata dall’art. 27 bis del Dlgs n. 152/2006, così come anche condiviso e appreso per le vie brevi dal Servizio regionale preposto, comporta che l’iter per il rilascio del parere autorizzatorio potrà concludersi non prima del 30 marzo 2023, sicché le “Acquisizioni AUTORIZZAZIONI E PERMESSI” – riga n. 10 del sopracitato crono programma, previste per il 30 settembre 2022, devono attendersi al 30.03.2023. Di conseguenza tutte le altre cadenze temporali delle varie fasi (dalla riga n. 11, in poi) devono essere traslate di 6 mesi. In particolare, quindi, la previsione della stipula contratto (riga n. 20) indicata nel crono programma al 30.06.2023 deve necessariamente adeguarsi alla cadenza temporale del 31.12.2023”;

PREMESSO E RICORDATO che lo slittamento dei tempi di conclusione del procedimento di PAUR ex art. 27bis D.Lgs. 152/2006 non sono dipesi dalla Provincia di Isernia, ma sono fisiologicamente connessi alla complessità del procedimento stesso;

APPRESO E DATO ATTO che, come indicato nella citata missiva e a seguito di attenta disamina operata dal Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise di concerto con il Servizio regionale preposto alla gestione del procedimento di PAUR, la data del 30 marzo 2023 risulta essere quella ultima per la conclusione del PAUR, con la conseguente contestuale acquisizione delle autorizzazioni e permessi connessi alla realizzazione dell’opera de quo;

ATTESO che, alla luce di quanto sopra, occorre provvedere all’aggiornamento del cronoprogramma precedentemente redatto ed inviato dalla Provincia di Isernia (soggetto attuatore), con particolare riferimento alla riga n. 11 e successive del cronoprogramma, ponendo la data del 30/03/2023 quale dato temporale di partenza, come individuato dall’ente competente e responsabile della conclusione del procedimento di PAUR, ovvero la Regione Molise;

DATO ATTO che la rimodulazione del Cronoprogramma di che trattasi, stante l’urgenza (obbligo di assunzione OGV entro il 30/06/2023), viene effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei tempi minimi per la ricezione delle offerte della gara di appalto per l’affidamento dei lavori che dovrà essere espletata dopo la conclusione del PAUR, fissati dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, che testualmente recita: “Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”;

RILEVATO che dal cronoprogramma delle fasi attuative dell’opera rimodulato alla luce di quanto sopra riportato (con fissazione, come indicato dal competente IV Dipartimento regionale, del termine ultimo per la conclusione del PAUR al 30/03/2023), si evince che è comunque confermato il termine per il raggiungimento dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante (nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto integrato per la realizzazione dell’opera) al 30 giugno 2023;

CONSIDERATO, pertanto, che, proprio alla luce delle considerazioni espresse nella nota in oggetto e dei termini ivi indicati dalla Regione per il procedimento di PAUR, di competenza della Regione stessa, questo Ente è in grado di rispettare il termine del 30/6/2023 per il raggiungimento della OGV;

RITENUTO, pertanto, che siano conseguentemente superate le criticità ravvisate dal Direttore del IV Dipartimento Regione Molise nella citata nota prot. 162200 del 28/09/2022 in atti prot. 9594 del 28/09/2022, mediante puntuale ed argomentato riscontro, come sopra riportato;

EVIDENZIATO E RICORDATO che l’opera di che trattasi, attesa da oltre 30 anni, è riconosciuta dall’intera comunità istituzionale regionale (Regione, Provincia, Comuni), oltre che dagli operatori economici, dalle associazioni e dai cittadini interessati, strategica ed indispensabile allo sviluppo del territorio e del tessuto socio-economico della Provincia di Isernia e dell’intera Regione, come tale irrinunciabile;

RICHIAMATO, da ultimo, che, ferme le considerazioni tecnico-gestionali espresse nella nota in oggetto, le valutazioni finali in ordine alla programmazione e assegnazione delle risorse competano agli organi di indirizzo politico-amministrativo della Regione, che già con delibera di Giunta Regionale n. 115 del 12 aprile 2019, adottata sulla scorta del progetto preliminare già all’epoca redatto e agli atti della stessa Regione, come anche negli atti successivi, hanno stabilito che il completamento della F.V. Fresilia vada realizzato con il tracciato “in direzione Sprondasino”, così vincolando il soggetto attuatore a progettare l’opera esclusivamente secondo tale indicazione specifica di tracciato; Con riferimento a tutto quanto sopra esposto, e nel significare quanto innanzi,

SI TRASMETTONO il cronoprogramma dettagliato delle fasi attuative dell’opera e la scheda di monitoraggio, a firma del RUP, rimodulati alla luce di quanto sopra esposto e del contenuto della nota a firma del Direttore del IV Dipartimento Regione Molise prot. 162200 del 28/09/2022 in atti dell’Ente Provinciale al prot. 9594 del 28/09/2022;

SI CHIEDE - di non dare seguito alla comunicazione del Direttore del IV Dipartimento Regione Molise prot. 162200 del 28/09/2022 quanto alla peculiare segnalazione ivi contenuta secondo cui le risorse relative al finanziamento di cui all’oggetto, pari a € 39.490.415,80 (riferite alla “fase realizzazione dell’opera”), «sono da ritenersi libere alla programmazione»; - di adottare ogni atto e iniziativa, anche rispetto alle note della Provincia richiamate nella medesima nota del Direttore del IV Dipartimento Regione Molise prot. 162200 del 28/09/2022 (comprese quelle concernenti l’attivazione di procedimenti ed endoprocedimenti di competenza regionale, di cui alla data odierna non si è avuta notizia), per consentire il sollecito avanzamento e la tempestiva conclusione del procedimento regionale di PAUR, anche alla luce di tale cronoprogramma aggiornato, da cui risulta ancora una volta il rispetto del termine per il perfezionamento dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante (nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto integrato per la realizzazione dell’opera) entro il 30 giugno 2023.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, in attesa di un cortese cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porre i più Distinti saluti."