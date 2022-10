Molise- Mobilitazione sindacale per mancata applicazione del CCNL SanitÃ  Privata

Sono ormai passati due anni dalla data in cui nell’ottobre 2020 è stato rinnovato il CCNL Sanità Privata AIOP ARIS, dopo lunghe trattative e impegno da parte delle Organizzazioni Sindacali. Il rinnovo contrattuale che doveva essere una garanzia e tutela per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, nella nostra Regione Molise purtroppo, non ha mai avuto seguito nel iter economico e normativo, causando il venir meno del diritto assoluto che in pratica è il requisito base di un contratto nazionale

. La Regione Molise non ha ancora adottato gli atti necessari per lo stanziamento delle risorse necessarie a garantire, in coerenza con l’accordo stato regioni, al finanziamento del 50% dei costi contrattuali, oltre ad omettere di riscontrare le scriventi Federazioni nel merito delle diverse richieste già inoltrate. Ritenuto che tale situazione sia ormai insostenibile e dispregiativa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori incolpevoli della situazione determinatasi, considerato che i datori di lavoro non adempiono agli obblighi contrattuali comunque esigibili, in quanto la Regione Molise è in memore degli impegni assunti in sede di conferenza stato regioni, le scriventi Organizzazioni Sindacali attivano un presidio di protesta permanente davanti la sede della Regione Molise in Via Genova n. 11, per il giorno martedi 11 ottobre, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, al fine di trovare concretamente una soluzione alla vicenda.