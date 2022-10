Chiusura Punto Nascita Ospedale San Timoteo, discusso ricorso al Tar. Gli avvocati: Asrem non puÃ² senza motivazioni e alternative chiudere i reparti

TERMOLI, 05.10.2022 - È stato discusso questa mattina, mercoledì 5 ottobre 2022, dai legali Pino Ruta, Massimo Romano e Gabriella Zezza, il ricorso dinanzi al TAR Molise, proposto dal Comune di Termoli e dai Comuni dell'area bassomolisana avverso la chiusura del Punto Nascita dell'Ospedale 'San Timoteo' della cittadina adriatica.

Gli avvocati hanno insistito per l'accoglimento del ricorso sul presupposto che l'ASREM, senza motivazione e senza garanzie assistenziali alternative, non può chiudere reparti, sospendendo di fatto, dalla sera alla mattina, servizi indispensabili, così come fatto col reparto di Emodinamica.

Intanto, si riunirà venerdì 7 ottobre 2022, alle ore 10, nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, la Conferenza dei Sindaci, nel corso della quale i primi cittadini incontreranno il Direttore Generale dell'ASREM, Oreste Florenzano, per verificare se siano stati raggiunti dalla struttura dirigenziale gli obiettivi, così come previsto nelle more del commissariamento.