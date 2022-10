Campobasso- Conferenza dei sindaci, eletto Castrataro vice presidente. Saia, presidente: Il governo deve azzerare il debito regione Molise, pena il continuo taglio dei servizi sanitari

Oggi a Campobasso riunione della conferenza dei sindaci. Presenti 61 sindaci, il Direttore generale ASREM Oreste Florenzano, la neo deputata del centro destra Elisabetta Lancellotta, in neo senatore Costanzo Della Porta.

I punti all'ordine del giorno:

- elezione del Vicepresidente

- Analisi criticità rete ospedaliera e rete territoriale

Vice presidente e' stato eletto il sindaco di Isernia Piero Castrataro. Ecco le sue dichiarazioni:

"Oggi sono stato eletto vicepresidente della Conferenza dei Sindaci del Molise, organo consultivo chiamato ad esprimere pareri sull’assetto sociosanitario locale all’Asrem.Un onore per me, ma anche una grande responsabilità, che raccolgo con la promessa di farmi portavoce, sempre, delle istanze dell’intero territorio molisano.L’obiettivo comune resta quello di battersi per una sanità efficiente, di qualità, in grado di garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini.

Ringrazio i colleghi Sindaci che hanno inteso riporre in me la loro fiducia."

A termine della riunione il presidente della Conferenza dei sindaci, Daniele Saia ha affermato : La conferenza dei sindaci , con la elezione del vice presidente Piero Castrataro ha completato la sua composizione , puo' agire nella completezza delle sue funzioni, di indirizzo e controllo sull'attività socio-sanitaria e di partecipazione alla programmazione . E' necessario ripristinare il diritto alla salute in tutto il territorio regionale, il numero degli abitanti non puo' essere il parametro di riferimento per l'esigibilità dei diritti, i servizi sanitari vanno ripristinati e/o potenziati nelle aree interne, Il Governo dovrà prendere seriamente in considerazione l'azzeramento del debito della Regione Molise, pena il continuo depauperamento delle risorse e dell'offerta sanitaria in Molise. Il commissariamento di 12 anni non ha affatto inciso sul debito"