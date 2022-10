Cesa e Lotito incontrano gli amministratori del centrodestra molisano presso l'M2 a Campodipietra.

Centrodestra coeso al Centro m2 di Campodipietra nella serata di ringraziamento da parte dei neo eletti in Parlamento. Intervento del Presidente della Regione Donato Toma che ha elogiato i coordinatori regionali e provinciali, gli assessori e i partiti per il proficuo lavoro svolto. "Ha prevalso il lavoro di squadra rispetto alle posizioni personali - ha detto Toma che ha aggiunto: "Questa sera voglio pubblicamente ringraziare il neo senatore Claudio Lotito e il deputato Lorenzo Cesa che, durante la campagna elettorale, hanno condiviso con me alcune emergenze amministrative particolarmente importanti, contribuendo a trovare la via per una soluzione. A loro e ai molisani Elisabetta Lancellotta e Costanzo Della Porta vanno gli auguri di buon lavoro.



"Abbiamo bisogno di una presenza forte in Parlamento perché negli ultimi 5 anni siamo rimasti soli. Sono convinto che, insieme, faremo un grande lavoro per il bene del Molise e dei molisani". Alla serata ha partecipato l'eurodeputato Aldo Patriciello.