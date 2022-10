Campagna Nastro Rosa 2022, Lilt for Women,dal 10 al 30 Ottobre: il mese della prevenzione

Torna la campagna Nastro Rosa 2022, Lilt for Women. Riproposto a Ottobre, dal 10 al 30, lo screening mammografico per le donne tra i 45 e i 49 anni.

Sarà possibile prenotare chiamando al call-center ASREM dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 al numero verde 800.639.595 da telefono fisso oppure allo 0875.752626 da telefono cellulare. Per la prenotazione è necessario munirsi di impegnativa del medico curante con codice D03 (esenzione).

Si precisa che questo codice esenzione prevede un controllo biennale, quindi chi ha già fatto lo stesso controllo lo scorso anno non può ripeterlo anche quest’anno.

L’esame mammografico, in collaborazione con ASREM e Regione Molise, sarà effettuato negli ospedali di Campobasso, Isernia, Termoli e Larino.

Sono previsti anche Open Day delle mammografie: presso NEUROMED, il giorno sabato 22 dalle 9 alle 16 (per prenotare telefonare al Centro Donna 0865 929671) e presso il GEMELLI MOLISE nella giornata di domenica 30 ottobre dalle 9:00 alle 16:00 dove oltre alla mammografia potrà essere prenotata un'ecografia mammaria, telefonando al numero 0874 312403.

Tutte le prenotazioni saranno aperte fino ad esaurimento a sportello.