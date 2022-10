L'adesione del SOA Sindacato Operai Autorganizzati al comitato "Io non pago." Basta speculazioni .

Famiglie , lavoratori, disoccupati , piccole attività commerciali sono letteralmente strozzati per l'aumento indiscriminato di luce ,gas e carburante in primis che inevitabilmente porta una catena di aumenti dai prodotti primari e alimentari ed altri servizi necessari per l'intera comunità.

In uno stato dove i diritti umani vengono minati seriamente dalle leggi dei mercati e dai potentati finanziari.

Salari e pensioni da fame e rincari generali alle stelle .

Finita la campagna elettorale tutto continua sulle promesse e le illusioni mentre lo stato sociale è a pezzi.

Il sindacato SOA contribuirá senza dubbi alla lotta contro questo stato dei fatti .Nel Molise aderisce nei fatti alle iniziative messe in campo dal comitato "io non pago" insieme ad Emilio Izzo.

Pertanto invitiamo tutti alla mobilitazione reale con coscienza e convinzione .Uniti per non morire.

il Coordinatore del Molise

SOA

Sindacato Operai Autorganizzati

Andrea Di Paolo

Campobasso, 12 Ottobre 2022