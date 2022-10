Al via la XIX Legislatura . Cesa: siamo giÃ  al lavoro per la redazione del Decreto Molise

Roma - "É iniziata ufficialmente la XIX Legislatura e quest'oggi voteremo il presidente della Camera. Con me tanti vecchi amici e nuovi colleghi con i quali sono certo di condividere un percorso serio e programmatico su quelle che sono le emergenze in Italia, a cominciare proprio dal caro energia. Gli italiani hanno bisogno di riacquistare fiducia nelle istituzioni e hanno urgente necessità di avere risoluzioni concrete ai tanti problemi che purtroppo non hanno avuto esito posito in questi anni. Occorre dare respiro agli imprenditori, stretti nella morsa di una burocrazia lenta e di una fiscalità inadeguata al contesto socio-economico, alle famiglie, alle fasce deboli della società. Con i rappresentanti molisani abbiamo già avuto diversi incontri. Le due grosse criticità, sanità e viabilità, sono la nostra prioritaria attenzione. La tabella di marcia è già stata stilata e gli uffici legislativi sono già al lavoro per la redazione del Decreto Molise. Insieme, senza personalismi e senza egoismi di partito, riusceremo a dare risoluzioni puntuali ai cittadini tutti". Lo ha detto l'on. Cesa quest'oggi dinanzi a Montecitorio