Scuola: Zia Giò ringrazia i bambini e i docenti della scuola primaria di Agnone

Lei si chiama Giovanna da tanti anni opera nella scuola e' una bidella, o meglio un Collaboratore Scolastico. I bambini che incontra tutti i giorni a scuola sono il suo mondo e va incontro, con amore e disponibilità a tutte le loro esigenze, ed e' oramai un vero punto di riferimento per ognuno di loro

Oggi e' rientrata a scuola dopo aver superato l'infezione da covid e d è stata colta da una forte emozione: i bambini l'aspettavano e l'hanno accolta festosi e con numerosi cartelli dove c'è scritto: Bentornata zia Giò.

Giovanna e' evidente, viene considerata dai bambini non una collaboratrice fredda e distaccata, ma una vera e affettuosa zia. Lei intende ringraziare di cuore i bambini , i docenti per l'interessamento, la vicinanza che le hanno riservato durante l'isolamento dovuto al covid, e ringraziare tutti per il caloroso “bentornata”

Il lavoro che ognuno di noi svolge si puo' svolgere in tanti modi, ma dove coesistono professionalità e cuore, si ricevono in cambio grandi emozioni