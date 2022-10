In Molise sospesi accreditamenti nuove strutture sanitarie

"Fino all'entrata in vigore del Programma operativo sanitario (Pos) 2022-2024 o, in mancanza, fino al 31 dicembre 2022, sono sospesi i procedimenti di accreditamento di nuove strutture o di nuove attività in strutture preesistenti".

Lo stabilisce un Decreto del Commissario ad Acta per la sanità del Molise, Donato Toma, presidente della Regione.

Il provvedimento è stato adottato in quanto la Regione, avendo avviato il procedimento per l'adozione del nuovo Pos "nel quale saranno definite la rete ospedaliera e la rete di assistenza territoriale, sta verificando il fabbisogno regionale in quanto attività propedeutica alla definizione delle suindicate reti di assistenza sanitaria".

Pertanto, "in assenza della verifica dell'effettivo attuale fabbisogno regionale, non sussistono i presupposti di legge per procedere all'istruttoria e al conseguente rilascio di nuovi accreditamenti, nonché all'eventuale revoca degli accreditamenti in essere eccedenti i limiti imposti dall'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".