Migrazioni, turismo delle radici.Agnone ospita il piccolo festival delle spartenze

Andata e ritorno come in ogni viaggio, anche quello più lungo. Il viaggio resta il tema centrale del Festival che nasce con l’intento di unire e condividere le storie dei migranti e della terra che li ha visti andare via, di creare una rete di persone e di memorie collettive. Spartire, infatti, significa partire, dividere - che è quello che fa l’emigrazione -, ma significa anche condividere.

Secondo Giuseppe Sommario «non si capisce chi ha più coraggio. È coraggioso chi resta, è coraggioso chi parte ed è coraggioso chi ritorna. La "restanza" è una categoria antropologica che è speculare alle partenze. In realtà l'identità di chi resta si ridefinisce grazie alle spartenze. Diceva Vito Teti che la comunità di chi parte e la comunità di chi resta per tutta la vita si inseguiranno sapendo che mai si potranno ricongiungere e mai si potranno separare».

L’obiettivo del Festival è riattivare processi generativi nei borghi in cui si vive un forte spopolamento anche attraverso il coinvolgimento dei più giovani a cui trasmettere i valori dell’appartenenza al proprio territorio, per creare ed essere comunità.

Scoprire immagini, simboli e valori, attraverso il racconto, la manualità e la creazione artistica, strumento educativo per eccellenza. L’obiettivo è quello di sviluppare le capacità creative e relazionali deibambini attraverso l’universalità del linguaggio artistico. La finalità non è il solo insegnamento delle singole tecniche artistiche, bensì la scoperta del vero senso del fare arte, inteso come strumento di civiltà e conoscenza, condivisione e apertura all’altro. Il laboratorio, che si svolgerà in una piazza del borgo, vedrà coinvolti bambini, genitori e nonni, volontari e cittadini. I bambini realizzeranno e coloreranno case di cartone che affiancate e sovrapposte daranno forma a un grande e colorato plastico del borgo.