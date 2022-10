Festival delle Spartenze ad Agnone: facciamo risogere i paesi, i bambini colorano le casette

Oggi nell'ambito del Festival Delle Spartenze e' stato organizzato un laboratorio per le scolaresche molisane. Il Festival è stato organizzato dall’associazione AsSud di Paludi, nato da un’idea del Direttore artistico Giuseppe Sommario che ha avviato, in questi anni, confronti con pensatori e istituzioni contribuendo a portare al centro del dibattito pubblico e mediatico i temi dell’emigrazione attraverso le storie di chi è partito e di chi è rimasto.

Al Laboratorio, tenutosi a Palazzo dei Filippini, hanno partecipato le scolaresche di Carovilli, Rionero Sannitico, ed alcuni ragazzi dell'istituto scolastico agnonese. Erano presenti il Sindaco Daniele Saia, il vice sindaco Giovanni Di Nucci. Gli studenti durante il laboratorio hanno colorato delle casette di cartone, alla fine sono state raggruppate come in un piccolo paese colorato, pieno di vitalità e luce ad indicare la rinascita dei paesi in via di spopolamento, attraverso i giovani, l'entusiasmo , i colori, si puo'