Inaugurazione nuova sede ODG, la proposta del CD Campobasso: "Posti auto dedicati ai giornalisti, informare Ã¨ un servizio pubblico"

CAMPOBASSO. Inaugurata questa mattina, lunedì 24 ottobre, la nuova sede di proprietà dell'Ordine dei Giornalisti del Molise in via Longano 9. Per l'occasione, con l'impulso del presidente dell'ordine, Vincenzo Cimino, è stata resa nota un'iniziativa dei consiglieri comunali di centrodestra di Palazzo San Giorgio.

Pronta una mozione al consiglio comunale di Campobasso, che aiuterebbe le redazioni molisane a raggiungere più celermente i luoghi di informazione.

«Il giornalista o non trova parcheggio, o lo paga o prende le multe - esordisce il presidente dell'Ordine Vincenzo Cimino. In tante città di Italia ci sono spazi dedicati ai giornalisti. Perché non farlo anche a Campobasso?».

Il problema, fatto proprio dal consigliere Domenico Esposito, che ha deciso di fare da tramite per questa iniziativa, potrebbe aver trovato la sua soluzione. L'obiettivo sarebbe quello di riuscire a riservare due posti auto davanti la casa Municipale in modo da consentire ai giornalisti di trovare parcheggio più facilmente in occasione dei consigli comunali o delle udienze in tribunale.

«L'ordine dei giornalisti è un'istituzione utile e di supporto al territorio- dichiara il consigliere di FI Domenico Esposito-. Oggi la politica chiede due stalli di sosta presso la Casa municipale per chi fa informazione. È necessario dare un ulteriore sostegno agli organi di informazione.

Il codice della strada non permette di riservare stalli sulle strisce blu- spiega-, ma è già pronto un ordine del giorno con varie possibilità. Il nostro interesse è arrivare all'obiettivo, ci sono sempre delle deroghe (come per le auto ibride) o altre procedure di diversa natura come la possibilità di mettere a disposizione di ogni testata giornalistica accreditata un modulo da compilare a cui seguirebbe un ticket da esporre su qualsiasi parcheggio blu».

Saranno diverse le proposte portate in aula durante il prossimo Consiglio Comunale, tuttavia lo scopo finale rimane uno: facilitare la recezione delle informazioni da parte dei professionisti in modo da garantire una maggiore velocità di condivisione delle stesse con la comunità.