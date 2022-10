Diventa virale la denuncia della Faisa Cisal Molise sul mancato pagamento agli autisti, e l'Azienda paga

FAISA CISAL MOLISE: Il nostro post di ieri mattina sul ritardo degli stipendi dei lavoratori del trasporto pubblico locale, in poche ore ha avuto più di 20.000 visualizzazioni. Neanche a farlo apposta, verso ora di pranzo sono stati pagati gli stipendi. Volevamo ringraziare tutti quelli che hanno condiviso e commentato il nostro post con messaggi di solidarietà. Ma ci teniamo a precisare due cose:

- se gli stipendi sono stati pagati dopo la diffusione virale del post vuol dire che i soldi c’erano già, ci sorge il sospetto che si vogliano usare sempre gli stessi metodi, cioè la strumentalizzazione del malcontento e della protesta. Non secondario, probabilmente, l’uso delle risorse (soldi pubblici) per tornaconti personali;

- se fosse cosi, la questione assume un aspetto ancor più grave per il fatto di voler sfruttare la situazione a discapito di poveri lavoratori che già hanno difficoltà ad arrivare a fine mese.

Non è probabilmente importante neanche la soddisfazione delle risorse umane se ogni mese, da più di 10 anni, lo stipendio arriva sempre in ritardo (in alcuni casi anche di diversi mesi), non si riesce a comprendere che questo ritardo per alcuni può essere disastroso;