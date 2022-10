I principali vantaggi di giocare in un casinÃ² dal vivo

Negli ultimi anni sempre più giocatori, sia amatoriali che professionisti, hanno preferito competere in livestream sul gioco online. I casino live grazie alle nuove tecnologie di intrattenimento, gioco o social network hanno cambiato immagine e sono diventati sempre più richiesti anche sulle piattaforme di streaming, dove i creatori di contenuti si sfidano e competono.

Alcuni sono piuttosto riluttanti e scettici sul gioco online preferendo un'esperienza più reale e tangibile della competizione, valutando il virtuale come qualcosa di fasullo e il digitale come una sorta di esperienza a metà, il che non è assolutamente così.

Attualmente le maggiori piattaforme digitali, non solo sono soggette a controlli costanti, quindi solitamente più regolari, ma offrono la possibilità di sfidare anche giocatori da tutto il mondo per mettersi alla prova anche con chi non riusciremmo a parlare la stessa lingua, ma comunicando solo con le proprie abilità e la fortuna.

Il casino live e il gioco online

Nonostante molti giocatori preferiscono un'esperienza più 'concreta', non si può avere un confronto equo tra l'esperienza reale e live in quanto offrono entrambi pro e contro. In ogni caso con l'affermarsi delle nuove forme di comunicazione ed esperienza di gioco, sempre più competitivi di nuova generazione, prediligono un confronto virtuale, ma con le stesse sensazioni e emozioni di essere fisicamente nel gioco.

Spesso si accredita il gioco online come un'esperienza meno reale anche per il contatto meno concreto tra i giocatori o con lo staff del gioco, sentendo in quella freddezza come qualcosa che non potrà mai essere alla pari del live casino. Ciò che però non si deve dimenticare, è che chi sceglie questo tipo di gioco, andrà non solo ad avere un'esperienza diversa ma con un confronto diverso del gioco, potendo già notare la differenza tra una sessione di gioco dal vivo ma più limitata, a qualcosa di completamente nuovo, con giocatori e una tipologia di gioco totalmente diversa.

Il casino live non solo ha praticamente tutto ciò che si può ottenere dal vivo, ma poter avere l'occasione di confrontarsi con il mondo, poter vedere non solo una semplice giocata, ma una costante competizione mondiale con giocatori con probabilmente maggiore esperienza e capacità, oppure solo una questione di incredibile fortuna.

Il gioco online con la nascita di nuove piattaforme internazionali di casino live si rinnova, si trasforma e si adatta alle esigenze dei giocatori attuali, sfruttando al massimo le nuove tecnologie, lasciando da parte il passato e proiettando il gioco nel futuro, regalando nuove emozioni, nuovi stili di gioco e ovviamente donando una nuova immagine al casino live, assicurandosi comunque di essere protetti in un sito sicuro, legale e ad ogni norma di legge.

Molti giocatori sono anche titubanti alla questione 'online' anche per possibili attacchi alle informazioni personali e alla nostra privacy che spesso su internet viene violata, non rispettata secondo le norme vigenti e magari incappando in truffe da cui non ci si può proteggere in quanto magari derivate da siti stranieri e non legalmente registrati.

Prima di tutto si consiglia di controllare sempre la veridicità della piattaforma, controllando se riporta le attuali norme sul divieto ai minori di giocare e al pericolo di ludopatia, dopodiché controllare se il sito riporta l'autorizzazione di gioco digitale e che al momento di rilasciare proprie informazioni personali, il sito dica esplicitamente che la vostra privacy sarà sempre tutelata a norma di legge.

Attualmente il casino dal vivo detiene tutti i permessi per un gioco online tutelato e offrendo a tutti i giocatori che vi decideranno di entrare, l'esperienza più integrale possibile di casino live, dando tutte le opzioni di gioco e fondo privato personale per il giocatore. In ogni caso se si deciderà di partecipare a competizioni future, non si potrà certo dimenticare l'esperienza né la sua qualità pressoché pari al casino dal vivo.

La realtà aumentata: Il ponte tra esperienza reale e virtuale

L'esperienza del casino live sarà ulteriormente più intensa se si utilizzeranno le nuove tecnologie e le nuova interfaccia digitale. Molte piattaforme già da adesso supportano la realtà aumentata per una ulteriore esperienza reale di gioco. In breve si tratta di collegarsi in gioco ma avendo a disposizione o occhiali per la AR, appunto 'augmented reality' cioè realtà aumentata, che offre a chi li indossa una maggiore immersività.

Questi occhiali donano esperienze maggiori di realtà, offrendo una nuova intelligenza artificiale di gioco sia nuovi modi per restare collegati al casino live. Per chi preferisse usare il proprio telefono, tablet o pc senza tecnologie esterne, basteranno le giuste applicazioni o uno specchio AR, che darà ai giocatori una più alta definizione del gioco, lasciando quasi impressionati dalla ricostruzione più reale dell'esperienza.

Probabilmente anche la realtà virtuale avrà la sua funzione con il casino live, tuttavia al momento i caschi VR offrono sì una qualità di gioco virtuale sicuramente impressionante, ma avendo come contro il fatto che continua ad essere una tecnologia non economicamente alla portata di tutti, tuttavia per chi potrà permetterselo, anche la realtà virtuale garantirà un'immersività ancora superiore, potendo anche 'vedere' come non ci sia quasi differenza tra gioco dal vivo e virtuale.

In ogni caso anche se rimane il contro dell'illusione di non poter avere un contatto più diretto con altri giocatori o lo staff di gioco, rimane comunque l'esperienza, la competizione, il senso di fortuna e sfortuna e tutto ciò che il livestreaming può offrire, dando comunque la stessa qualità e le emozioni del gioco con la netta differenza che finalmente si potrà avere una più vasta gamma di possibilità di cimentarsi con maggiore sfida e alternando le sessioni di gioco, anche semplicemente guardando altri giocatori competere.

Sicuramente non tutti saranno ancora pronti per affrontare questo nuovo modo di vedere il gioco online e ovviamente passerà altro tempo prima che il classico giocatore, sia invogliato ad affrontare la nuova dimensione del casino, cercando sfide sempre più accanite. Usare la realtà aumentata inoltre avvantaggerà chi punta ad avere un'esperienza a 360 gradi di gioco, pur rimanendo un'esperienza digitale, si avranno ulteriori dettagli e opzioni aggiuntive che nemmeno l'esperienza reale potrà fornire.

Scegliere il casino live, sapendo che le nuove tecnologie miglioreranno ulteriormente l'esperienza di gioco e le sfide, sembra essere la scelta migliore rispetto del gioco in loco, oppure per chi volesse viaggiare e andare direttamente a Las Vegas, per avere la vera esperienza completa negli Stati Uniti la patria del casino, ma non tutti potranno facilmente andarci, soprattutto di questi tempi. In ogni caso anche se non si sarà fisicamente sul luogo, il livestream del casino live darà comunque le stessi emozioni di gioco.