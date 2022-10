Inaugurazione nuovo impianto eolico Castelmauro

Nuovo impianto eolico di Castelmauro. L’inaugurazione e accensione dell’impianto avverranno alla presenza di Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power, del sindaco di Castelmauro Flavio Boccardo, dell’assessore a Politiche Energetiche, Trasporti e Mobilità della Regione Molise Quintino Vincenzo Pallante, del senatore Costanzo Della Porta e dei rappresentanti dei comuni di Roccavivara e Trivento.

L’iniziativa si articolerà in due momenti: un primo di presentazione e descrizione del progetto che per ragioni logistiche si terrà presso il Ristorante La Passeggiata, in Contrada Crocella a Civitacampomarano alle ore 11. Il secondo, per la cerimonia di inaugurazione e relativo taglio del nastro con avvio dell’impianto eolico, direttamente presso l’impianto di Castelmauro, all’incirca verso le ore 12.