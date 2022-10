Agnone, aggiudicazione dei lavori del palazzetto dello sport: il 28 ottobre apertura delle offerte economiche

Una lunga storia concernente il Palazzetto dello sport di Agnone sembra avviarsi verso una soluzione. Il famoso impianto caro a tante generazioni di giovani e meno giovani oramai vecchio, tenuto per anni in uno stato di abbandono a zero manutenzione, esposto ai danni dell'usura del tempo e delle condizioni climatiche ed a atti di vandalismo, forse vedrà la realizzazione del nuovo progetto, anch'esso motivo di svariate osservazioni da parte di chi ritiene che la famosa struttura a forma di pallone, realizzata con una sofisticatissima tecnica, come poche nel mondo, andasse conservata. Comunque tra pochi giorni saranno aggiudicati i lavori per il rifacimento, si spera in una realizzazione dell'opera in tempi accettabili e che viste le difficoltà economiche relative alla crisi in atto del settore edile, non rimanga una delle tante opere incompiute.

Venerdi 28 ottobre alle ore 15.30 la commissione di gara procederà all'apertura delle offerte economiche relative alla PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "Lavori di riqualificazione Impianto Sportivo Palazzetto dello Sport in Località Tiro a Segno". ed alla eventuale proposta di aggiudicazione. Questo e' quanto si legge in una nota del responsabile del settore tecnico, Rup, geometra Nicola CERIMELE.

L'opera rientra tra gli interventi finanziati per una somma di €uro 500'000,00 per l’intervento di “Riqualificazione Impianto Sportivo “Palazzetto dello Sport” sito in Località “Tiro a Segno” ; - che per la somma rimante di €uro 465'000,00 il Comune di Agnone ha attivato un Mutuo ( n.4847000 del 30.12.2019 ) con l’Istituto per il Credito Sportivo ;

E' stato disposto di affidare i Lavori a Operatori Economici che presentano la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

La Commissione Giudicatrice per all’affidamento dei Lavori di “Riqualificazione Impianto Sportivo “Palazzetto dello Sport” sito in Località “Tiro a Segno” è COSI COSTITUITA: Presidente : Arch. Domenico Felice CASTAGNA - Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Frosolone (IS); - Commissario : Arch. Luigi VISCIONE – Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Pesche (IS); - Commissario : Ing. Elvira LA ROCCA - Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Belmonte del Sannio (IS); 4 - di STABILIRE , che il compenso complessivo per l’espletamento dell’incarico ammonta ad €uro 4'000,00 ( IVA e oneri contributivi inclusi ) ai sensi della voce B11 del Quadro Economico ;