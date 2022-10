SiccitÃ  - Rischio desertificazione: 58% del territorio molisano "giÃ  a rischio"

- CAMPOBASSO, 26 OTT - Tra le aree italiane a rischio desertificazione, a causa della siccità, c'è anche quella di Guardialfiera in provincia di Campobasso dove negli anni '70 è stato realizzato un invaso artificiale (Diga Liscione) al fine di raccogliere l'acqua del fiume Biferno e fornirla ai paesi del Basso Molise per uso domestico, agricolo e industriale.

E' quanto emerge dalla prima 'Guida Turistica ai Deserti d'Italia', iniziativa avviata nell'ambito del progetto 'Acqua nelle nostre mani' di Finish con il contributo del fotografo Gabriele Galimberti, vincitore nel 2021 del World Press Photo.

Il progetto racconta un viaggio, svolto durante i mesi scorsi con la sua collaboratrice e fotografa Camilla Miliani, che lo ha portato a documentare e raccontare le 'mete turistiche' anomale per il nostro Paese, in via di desertificazione. "Quello a cui stiamo assistendo e che stanno subendo questi luoghi - è spiegato nella Guida - è un processo di desertificazione anomalo, come risultato del degrado progressivo del suolo che coinvolge ecosistemi particolarmente delicati". Un fenomeno che vede il 58% del territorio molisano "già a rischio".

LEGGI: https://www.agi.it/cronaca/news/2022-10-26/guida-deserti-italia-18584774/