Da domani la piscina di Agnone chiude

La piscina agnonese La Hidro Sport chiude. La notizia ha trovato conferma da fonti ufficiali. Questa sera i frequentatori hanno appreso che la lezione odierna era l'ultima. Da domani i cancelli saranno serrati. La piscina dopo 20 anni e' stata riacquisita dal comune di Agnone, è avvenuto il passaggio dall'Ente Provincia al comune, ma gestita da privati.

Gli aumenti delle bollette e dei costi complessivi, l'esiguo numero di iscritti( circa 190) hanno portato i gestori a questa drastica decisione. La notizia si e' diffusa con il passa parola gettando nello sconforto tante famiglie i cui figli praticavano questo salutare sport. Era frequentata anche dagli abitanti dei paesi limitrofi.

Si fa un gran parlare di attività fisiche salutari per adulti e bambini che contribuiscono a mantenere lo stato di salute dei cittadini, ma AGNONE , l'unica piscina esistente che ricopre le esigente dell'Alto Molise e l'Alto Vastese, dall'oggi al domani nel disinteresse totale di regione, provincia e comune, chiude

Il sindaco di Agnone Daniele Saia ha dichiarato che si sta affrontando il problema, ma la situazione economica finanziaria dell'ente, anche in vista degli aumenti che gli enti locali dovranno fronteggiare sulle bollette di luce e gas, non ha disponibilità per supportare la struttura, ha investito del problema anche la Regione e la Provincia. Insomma un'altra struttura importante per la comunità che mette i sigilli. Per molti anni le persone interessate a questo tipo di attività si recavano ad Isernia, "vivere in questi posti e' un continuo viaggio, ci stanno costringendo a trasferirci altrove" affermava una mamma di un piccolo sportivo