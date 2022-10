Atessa: Dopo 44 anni la Sevel cambia nome diventa per fusione FCA Italy

ATESSA, 28 OTT - Dopo 44 anni la Sevel cambia nome e dal 29 dicembre 2022 diventa per fusione FCA Italy, unità produttiva di Atessa (Chieti).

La scelta di Stellantis di assorbire Sevel nella già esistente Fca Italy è stata ufficializzata oggi alle organizzazioni sindacali dalla Direzione aziendale dello stabilimento di Atessa.

L'articolo 47 Legge 428/1990 prescrive, infatti, che il cedente e il cessionario ne debbano dare comunicazione, almeno 25 giorni prima, alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive organizzazioni di categoria. Per i sindacati non cambia nulla, era necessario procedere a regolamentare un nuovo assetto societario, avendo Stellantis assorbito tutto. La Sevel (Società europea di veicoli leggeri) era nata nel 1978 come joint venture tra la Fiat e la Peugeot. Lo scorso 28 settembre Sevel ha prodotto il 7milionesimo furgone Ducato dall'inizio dell'attività. (ANSA).