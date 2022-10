Chiusura Piscina Agnone: Questa sera incontro a teatro con Sindaco Saia e gestori Hidro Sport

Dopo la diffusione della notizia notizia di una eventuale chiusura dell'impianto sportivo di nuoto di Agnone, Hidro Sport, la risposta immediata e' stata quella dell'amministrazione comunale che ha organizzato un incontro con i cittadini che si terrà questa sera presso il Teatro Italo Argentino alle ore 20.30

La cittadinanza è invitata a partecipare. All'incontro parteciperà il Sindaco di Agnone Daniele Saia e i gestori dell'impianto sportivo di nuoto agnonese. Ieri gli iscritti erano stati informati che era l'ultimo giorno di lezioni. La paventata chiusura ha suscitato le giuste reazioni della popolazione che dopo aver subito la decurtazione di servizi essenziali come la sanità, adesso esiste la non remota possibilità di chiusura di un impianto sportivo che da risposte sportive e di salute all' intero territorio Altomolisano e Alto Vastese.

Da quanto si apprende, i gestori dell'impianto stanno subendo pesantemente la crisi economica in atto che anche attraverso speculazioni finanziare ha innalzato a dismisura i costi dell'energia elettrica e del gas. Gli introiti derivanti dalle scarse iscrizioni non coprono le spese. La questione, visto che si tratta si un servizio quasi pubblico che investe tanti bambini e adulti anche per motivi di salute, non esime il il Sindaco, la provincia e la regione dall'assunzione di responsabilità di una morte annunciata dell'ennessimo servizio che viene decurtato alla popolazione