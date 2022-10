A scuola non si muore. Facciolla: a 20 anni dalla tragedia di San Giuliano continuiamo a batterci per la sicurezza sismica

Se davvero vogliamo onorare il ricordo e far sì che i bambini di San Giuliano, in quel tragico 31 ottobre del 2002 non siano morti invano, dobbiamo batterci ogni giorno per garantire la sicurezza in tutti gli istituti scolastici italiani a maggior ragione ora che grazie al Pnrr sono stati stanziati 12 miliardi di euro proprio per la sicurezza nelle scuole." Questo quanto dichiarato dal consigliere regionale Vittorino Facciolla