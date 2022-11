Congressi regionali rinviati a dopo le elezioni, il Pd Molise conferma decisione di Letta

Ieri, 31 ottobre 2022, si è riunita la Direzione regionale del Partito Democratico del Molise e ha discusso dell’avvio del percorso che porterà al Congresso Nazionale e che terminerà con il voto del 12 marzo del 2023.

Il segretario Vittorino Facciolla ha illustrato ai componenti della Direzione regionale quanto comunicato dal segretario nazionale Enrico Letta, ovvero la decisione di rinviare i congressi regionali in Molise, Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia a dopo le elezioni regionali.



I membri della direzione regionale hanno discusso e valutato questa circostanza, ponderando pro e contro di un eventuale congresso regionale celebrato così a ridosso se non in simultanea delle elezioni regionali, ed hanno votato, all’esito di tale confronto, il documento proposto dalla segreteria regionale nel quale il Pd Molise fa propria la scelta effettuata dal segretario Letta così confermando la celebrazione del congresso regionale a dopo le elezioni della prossima primavera.

La proposta di rinvio del congresso regionale è stata votata a larghissima maggioranza con 23 voti favorevoli e 3 contrari.

La Direzione è poi stata aggiornata a breve sul tema sanità, per discutere della proposta di piano operativo avanzata ai ministeri affiancanti dal presidente commissario Donato Toma.