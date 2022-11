Da lunedi 7 ottobre l'Ape Maia cambia gestione. Saia: grazie alla Self Onlus per il prezioso lavoro svolto in 12 anni

Da lunedi' 7 Novembre l'asilo nido di Agnone Ape Maia cambia gestione. Dopo circa 12 anni la cooperativa Self onlus , cede il passo ai nuovi gestori che si sono aggiudicati il servizio tramite una manifestazione di interesse espletata a fine agosto . Il nuovo soggetto gestore la Societa Coop Onlus Nuova Assistenza, gestirà i servizi del Nido per i bambini di varie fasce di età a partire dai tre mesi fino a 36.

Ieri sera si è svolta una riunione presso Palazzo Bonanni tra i nuovi gestori e i genitori dei piccoli bambini alla presenza del Sindaco di Agnone Daniele Saia, l'assessora alle politiche sociali Enrica Sciullo, due impiegati comunali e un buon numero di genitori.

I responsabili della Società Coop Onlus Nuova Assistenza hanno fornito delucidazioni sul passaggio di consegne con la vecchia cooperativa e illustrato parzialmente il progetto che interesserà i piccoli. Qualche perplessità e' stata espressa dai genitori su di un eventuale cambio dell'attuale personale in servizio. In ogni caso all'attuale personale e' stato chiesto di scegliere tra rimanere in servizio od optare per altre soluzioni.

Il sindaco Saia intervenendo ha ringraziato i responsabili della cooperativa uscente per il prezioso lavoro svolto per lunghi anni, gestendo tra mille difficoltà un servizio delicato che riguarda le famiglie, servizio voluto dall'allora giunta Carosella, mai esistito precedentemente in un territorio geograficamente isolato, offrendo un contributo alla autonomia lavorativa delle donne, e la possibilità per i bambini di socializzare in un ambiente protetto.

Il sindaco inoltre ha informato la platea che i servizi relativi all'asilo nido saranno potenziati alla luce del nuovo finanziamento di 1milione e mezzo di euro che il comune di Agnone ha ottenuto. Ha preannunciato cambiamenti di sede. La procedura, per ottenere il finanziamento è iniziata a febbraio 2022, legata all’Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia” della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” del PNRR,