4 novembre, Toma: "Memoria e orgoglio per chi serve il nostro Paese con dedizione e sacrificio"

“Rendiamo onore alle Forze Armate e, nel contempo, celebriamo l’Unità nazionale. Il 4 novembre è un giorno storico che preserva i valori della libertà, della pace e della salvaguardia delle istituzioni. Oggi viviamo ancora più intensamente una ricorrenza istituita per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale ma che estende il suo significato ad una solenne forma di riconoscimento per tutti i militari che in Italia e all'estero servono il paese con passione, dedizione e sacrificio. Celebriamo oggi queste donne e questi uomini.

Memoria e orgoglio connotano una giornata speciale e ci impegnano a mantenere immutati nel tempo questi valori. Viva l’Italia”.