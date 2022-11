Poggio Sannita-4 novembre giornata dell unità nazionale e delle forze armate. Sindaco Giuseppe Orlando cita Papa Francesco,"la guerra è una follia"

Oggi, 4 novembre 2022, la comunità locale, ha reso un doveroso omaggio ai suoi e a tutti i gloriosi caduti. A causa del maltempo, la giunta comunale si è recata peesso la scuola M.A.Bottaro per incontrare gli scolari ed evitare loro una uscita bagnata. Il piacevole incontro si è concluso con il ricordo delle parole recenti di Papa Francesco: “la guerra è una follia. Per tutti i caduti dell’inutile strage, per tutte le vittime della follia della guerra, mai più guerre. Da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra e alla violenza, sì al dialogo e alla pace” e con il canto generale dell'inno nazionale.

Infine gli amministratori si sono recati presso il Monumento ai Caduti e durante l'ascolto del “silenzio” è stato osservato un minuto di raccoglimento per recitare una silenziosa preghiera ai nostri caduti.