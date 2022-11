Roma Manifestazione della pace, anche dal Molise "NO alla guerra, si alla pace"

Scopo della manifestazione è chiedere un cessate il fuoco per il conflitto in Ucraina e per tutte le guerre attualmente in corso nel mondo. Oltre all'appuntamento romano è prevista un'iniziativa simile a Milano e presidi e mobilitazioni in più di 100 città italiane.

"L'Italia, l'Unione Europea e gli stati membri, le Nazioni Unite devono assumersi la responsabilità del negoziato per fermare l'escalation e raggiungere l'immediato cessate il fuoco". - si legge nella nota degli organizzatori.

Hanno preso parte al corteo anche i Consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle in Molise: «La pace va difesa con coraggio, determinazione, volontà politica e impegno di tutti. E oggi, con orgoglio, siamo scesi in piazza a Roma da cittadini prima che da politici e attivisti per tutelare il diritto di ogni persona a vivere in pace e dire forte e chiaro “Stop alla guerra!”»

Il consigliere M5S Greco scrive sui social:

Per le vittime di questa orrenda e inutile guerra, per tutti i bambini sottratti alle loro famiglie, per chi ha perso una casa, un figlio, un padre o una madre, per chi ha dovuto rinunciare alla propria vita per una ingiustificabile spirale di morte e distruzione che ha riaperto nel mondo una ferita profonda, difficile da rimarginare.