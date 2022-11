In mattinata un incidente frontale tra un auto ed un tir sulla ss647 nei pressi del Km 19.

Feriti entrambi i conducenti soccorsi da squadra VF del Comando Campobasso coadiuvati dalla presenza in loco di personale medico del 118 e dei CC , ciascuno per le proprie competenze. Strada chiusa al traffico il tempo necessario a determinare le cause dell'evento e lo sgombero della sede stradale...