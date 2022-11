Prefettura: VisitaÂ Console Generale degli Stati Uniti dâ€™America a Napoli, Mrs.Tracy Roberts-Pounds.

Nel primo pomeriggio di oggi, il Vicario Reggente della Prefettura di Campobasso, Elvira Nuzzolo ha ricevuto presso il palazzo del Governo di Campobasso, il nuovo console generale degli Stati Uniti d’America, a Napoli, Tracy Roberts-Pounds.

Il Console, che vanta una ampia e consolidata esperienza diplomatica e di politica estera, è stata ricevuta negli alloggi di rappresentanza della Prefettura dove ha potuto apprezzare gli affreschi del salone d’onore e gli alloggi in cui ha anche soggiornato, nel 1905, il re d’Italia Vittorio Emanuele III.

L'incontro, caratterizzato da una grande cordialità, è stato l’occasione per un proficuo dialogo sui temi di interesse generale che legano i due Paesi.

Il Vicario ha infatti ringraziato il Console Generale anche a nome delle Forze dell’ordine presenti nella circostanza, per la gradita visita di cortesia che rinsalda i consolidati rapporti tra Molise e Stati Uniti ed è motivo di impulso per favorire la ricerca di sempre nuovi canali di cooperazione utili a sviluppare ulteriormente le relazioni tra la Prefettura di Campobasso ed il Consolato Generale americano.

In particolare sono stati ribaditi gli ottimi rapporti di collaborazione svolti dalla Prefettura in materia di ricongiungimento, di cittadinanza, di legalizzazione di atti e sono stati anche fornite assicurazioni sulla presenza di una piccola comunità americana che in provincia conta circa 30 presenze, prevalentemente donne, in generale ben inserite in questo ambito provinciale.

Il Vicario ha voluto poi ringraziare il Console Generale anche per gli importanti rapporti interistituzionali tra l’università di Campobasso e tutte le Istituzioni di New York, dove l'Ateneo è proprietario di 9 posti-alloggio nel Residence "College Italia". Gli alloggi sono infatti riservati a studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dell'Università del Molise che intendano svolgere un periodo di formazione, studio o ricerca presso Università, Istituzioni, Enti pubblici o privati, con sede a New York. Lo scambio culturale in atto offre anche opportunità di studio, ricerca e insegnamento a cittadini italiani e statunitensi tramite borse di studio.

Il Console Generale, nell’esprimere vivo apprezzamento per l’impegno sin qui profuso, ha auspicato l’intensificazione della cooperazione nell’interesse di entrambe le comunità con particolare riguardo alle iniziative in favore dei giovani, della cultura e dello sport.

La visita si è conclusa con il reciproco impegno per future ulteriori forme di collaborazione con l’auspicio a collaborare per rafforzare ulteriormente i rapporti tra i due Paesi e supportare i processi di intesa in vari settori per lo sviluppo culturale, sociale ed economico, favorendo ulteriori momenti di confronto e condivisione.

Campobasso,10 novembre 2022