Parigi, scontro con Roma: sospende l'accoglienza di 3.500 rifugiati dall'Italia

Scontro totale Roma-Parigi sui migranti. La Francia ha annunciato la sospensione dell'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia.

Il ministro dell'Interno francese Darmanin ha invitato "tutti gli altri partecipanti" al meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti, in particolare la Germania, a sospendere l'accoglienza dei profughi attualmente in Italia.

Migranti, Darmanin: 'La Francia sospende la ricollocazione dei 3.500 rifugiati'

"La situazione a bordo dell'Ocean Viking è molto grave, ne abbiamo evacuati già 4 a Bastia portati in ospedale, ci sono 57 bambini, alcuni stanno molto male.

In questa situazione l'Italia è stata molto disumana", ha sottolineato Darmanin, invitato questa sera in studio durante l'edizione delle 20 del telegiornale di TF1. Il ministro ha aggiunto che "le autorità italiane non sono state neppure professionali, hanno lasciato 20 giorni questa nave senza comunicare nessuna decisione. Cinquecento poliziotti francesi sono già alla frontiera italiana per meglio controllare il nostro confine".

"E' il governo italiano che ci rimetterà poiché noi eravamo impegnati con la Germania a ricollocare 3.500 persone entro l'estate del 2023, persone che sarebbero arrivate in Italia, in particolare in base al diritto marittimo. Se noi accogliamo questi 234 migranti non rilocalizzeremo nessuna delle persone che ci eravamo impegnati ad accogliere nelle prossime settimane", ha esplicitato Darmanin al termine del Consiglio dei ministri.

Damin ha attaccato l'Italia per la sua scelta "incomprensibile" di non accogliere l'Ocean Viking, annunciando che la Francia aprirà alla nave il porto di Tolone con i suoi 234 migranti a bordo. Sarà accolta venerdì.

"La Francia deplora molto profondamente che l'Italia abbia fatto la scelta di non considerarsi come uno Stato europeo responsabile", ha detto il ministro Darmanin, a proposito della decisione del governo italiano di rifiutare lo sbarco degli oltre 234 naufraghi a bordo della nave.

Tra le misure di ritorsione contro l'Italia per la mancata accoglienza dell'Ocean Viking, la Francia assumerà delle misure di "rafforzamento dei controlli alle frontiere" con l'Italia, ha poi annunciato Darmanin, aggiungendo che la Francia "trarrà tutte le conseguenze" dell'atteggiamento italiano anche sugli altri aspetti della "relazione bilaterale" tra i due Paesi. CONTINUA qui