Lotito eletto nuovo vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato

Dopo l'elezione in Senato, il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato eletto oggi come nuovo vicepresidente della Commissione Bilancio e programmazione economica del Senato oltre che componente della commissione Finanze e Tesoro: "Ho deciso di mettere a disposizione tutta la mia esperienza e determinazione che mi hanno sempre contraddistinto per dare un contributo fattivo per affrontare le grandi sfide che ci attendono - ha commentato il patron biancoceleste - È necessario dunque lavorare con impegno per apportare un tangibile miglioramento a tutte le norme finanziarie dello Stato, e mi auguro, grazie alla mia lunga esperienza nel settore imprenditoriale e gestionale, di poter svolgere un ruolo propulsivo fatto di iniziative concrete in questo organismo".