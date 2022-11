Decreto Aiuti quater, le novitÃ  inserite nel testo: dai bonus per imprese e dipendenti alle modifiche del superbonus

Il via libera sul Decreto Aiuti quater è arrivato, come previsto, nel Consiglio dei Ministri del 10 novembre: nel testo del primo provvedimento del Governo Meloni contro il caro energia ci sono conferme e novità a sostegno di imprese, famiglie, lavoratori e lavoratrici, ma anche qualche sorpresa per giocare d’anticipo rispetto alla Legge di Bilancio 2023.

Nel pacchetto di misure trova spazio la proroga dei crediti d’imposta per le imprese a sostegno delle spese energetiche e del taglio delle accise fino a fine anno e una rateizzazione per il pagamento degli aumenti in bolletta rispetto all’anno precedente.

Le misure, già anticipate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti durante l’audizione sulla Nota di Aggiornamento del DEF 2022 che si è tenuta il 9 novembre 2022, sono state confermate dalla premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo decreto legge nella mattinata dell’11 novembre 2022.

Arriva anche un potenziamento del bonus dipendenti che passa da 600 a 3.000 euro come strumento di contrasto all’inflazione e al caro energia.

Ma le novità non finiscono su questi fronti, a sorpresa, il DL Aiuti quater rappresenta anche un anticipo di Legge di Bilancio 2023: nel pacchetto, infatti, entrano anche le modifiche al superbonus, l’innalzamento del tetto del contante, un bonus POS e la conferma dell’esenzione della seconda rata IMU per cinema, teatri e sale da concerto.