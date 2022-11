Carabinieri: celebrazione ad Agnone per Virgo Fidelis, l’81° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano” il 21 novembre

Agnone: Il 21 novembre 2022 ricorre la solennità della Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri “Maria Virgo Fidelis”, l’81° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

Per l’occasione, lunedì 21 novembre 2022 alle ore 19 sarà celebrata una Santa Messa presso la Chiesa Maria SS di Costantinopoli. A termine della cerimonia presso il Feni's bar per il brindisi di onore.



La celebrazione della Virgo Fidelis risale al 1949 quando Papa Pio XII proclamò ufficialmente Maria Virgo Fidelis Patrona dell’Arma dei Carabinieri, fissandone la ricorrenza il 21 novembre, data in cui viene celebrata la festa liturgica della Presentazione di Maria Vergine al Tempio e ricorre l’anniversario della Battaglia di Culqualber (21 novembre 1941).

In particolare, quest’anno si rievoca l’81° anniversario della “Battaglia di Culqualber”, che rappresenta una delle battaglie più cruente svoltesi in terra d’Africa durante il secondo conflitto mondiale, quando il I Battaglione Carabinieri Zaptié mobilitato si sacrificò nell’eroica difesa, protrattasi per tre mesi, del caposaldo di Culqualber. Per quel sacrificio, alla bandiera dell’Arma dei Carabinieri fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare, dopo quella ottenuta in occasione della partecipazione alla Prima Guerra Mondiale.

Si celebra, inoltre, anche la Giornata dell’Orfano che, istituita nel 1996, rappresenta per i Carabinieri e per l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri un momento di vicinanza alle famiglie dei colleghi scomparsi.