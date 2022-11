“Presentazione del Protocollo di collaborazione sul tema della donazione degli organi e dei dati di adesione nei comuni molisani”

La donazione degli organi è un atto concreto, immediato ed efficace di civiltà e solidarietà, finalizzato a salvare la vita o migliorare la sua qualità. Le tre associazioni e il Centro Regionale Trapianti Abruzzo-Molise, riconoscendo il ruolo che i Comuni e le associazioni dei cittadini possono e devono avere nel sensibilizzare tutta la popolazione sulla cultura della prevenzione e della donazione, si impegnano ad operare attivamente nella direzione di promuovere la conoscenza e l’adesione della cittadinanza molisana.

VENERDI 18 NOVEMBRE ALLE ORE 10,30 PRESSO LA “SALA GIALLA “ DELLA PROVINCIA DI ISERNIA IN VIA GIOVANNI BERTA N. 1 AD ISERNIA Il Presidente di ANCI Molise Dott. Pompilio Sciulli, la Responsabile del Centro Regionale Trapianti Abruzzo e Molise Dott.ssa Daniela Maccarone, il Segretario Aned Abruzzo e Molise Dott.ssa Marina Stoppani e il Presidente AIDO Molise Geom. Luigi Santella firmeranno e presenteranno ufficialmente il protocollo di collaborazione. Nel corso dell’evento saranno diffusi i dati aggiornati delle adesioni alla donazione organi in tutti i comuni molisani.