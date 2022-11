Caro bollette e luminarie natalizie: Agnone al buio?

Caro energia e bollette alle stelle, le luminarie natalizie a rischio per i costi che gravano sui Comuni che potrebbero rinunciare alle luminarie. Comunque, la necessità del risparmio energetico, vale in tutti i settori, nel pubblico come nel privato, e quindi anche per le luminarie natalizie. Alle quali tutti i cittadini sono affezionati, perché quando si accendono, per un mese, in centro storico come nei quartieri, si vive un’atmosfera speciale e non solo, rinunciare alle luminarie tra l'altro mette in crisi un intero settore che conta un vasto numero di addetti.

In Molise già si sta delineando la situazione e molti paesi non rinunciano a rendere accoglienti per visitatori e turisti le vie e i quartieri cittadini.

Campobasso non rinuncerà alla tradizione delle luminarie natalizie e il comune di Larino ha con ampio anticipo programmato la grande manifestazione “Magia di luci”, evento attesissimo che negli anni è riuscito a farsi strada per la straordinaria magia di luci.

Ad Agnone saranno allestite? E' da giorni che se ne parla e il dibattito è tra favorevoli e contrari



Ma è al vaglio dell'amminstrazione una soluzione per conciliare le due opposte esigenze: la prima quella di far fronte agli aumenti dell'energia e di conseguenza di rendere meno pesante l'impatto dei costi relativi alle luci che vanno ad abbellire il periodo di festa, la seconda è quella di mantenere il paese ma anche i quartieri, attrattivi, in risposta a turisti, cittadini e commercianti. Tra le ipotesi, al vaglio, quella di limitare la quantità delle luminarie e di ridurre l'orario di accensione