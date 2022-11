Comune di Agnone Contributi affitto 2022, pubblicato il bando: come funziona e chi può fare domanda

L’affitto costituisce una parte importante della spesa delle famiglie italiane. Quando accadono eventi importanti come la perdita del lavoro, oppure il decesso della persona con un reddito, continuare a pagare regolarmente diventa davvero difficile. Lo stato offre un aiuto concreto alle persone in difficoltà.



Il comune di Agnone ha aperto i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione, per l’anno 2022 , in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale, esclusi i titolari di contratti di edilizia residenziale pubblica.

Le domande di partecipazione possono essere presentate direttamente presso:

l’Ufficio Protocollo nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 – e Lunedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Inoltrata a mezzo raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Agnone, sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura “Contiene domanda richiesta contributo per il pagamento del canone di locazione” (non fa fede la data di spedizione e il plico dovrà prevenire entro e non oltre la data indicata di scadenza); A mezzo PEC all’indirizzo: comune.agnone@legalmail.it.



La presentazione deve avvenire inderogabilmente entro e non oltre il giorno 7 dicembre 2022 ore 13:30.



Per le domande inviate con raccomandata A.R. non fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.



Non possono essere presentate più di una domanda per nucleo familiare, in caso di più domande sarà presa in considerazione quella pervenuta per prima.